Офицер Марочко: ВСУ усилили оборону на Краснолиманском направлении

Украинские войска пытались сводными отрядами усилить оборону на Краснолиманском направлении. Переброска дополнительных сил не помогла, так как российские военные ударили по ним, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.