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Энциклопедия Техники

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Как мы впервые запустили квантовый двигатель в замкнутом цикле: личный взгляд на прорыв

Как мы впервые запустили квантовый двигатель в замкнутом цикле: личный взгляд на прорыв

Когда я впервые увидел эти графики на экране, честно говоря, не сразу поверил своим глазам. Положительная мощность, зафиксированная в первых же рабочих циклах, означала, что многолетний теоретический спор завершен.

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