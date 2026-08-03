Как мы впервые запустили квантовый двигатель в замкнутом цикле: личный взгляд на прорыв

Когда я впервые увидел эти графики на экране, честно говоря, не сразу поверил своим глазам. Положительная мощность, зафиксированная в первых же рабочих циклах, означала, что многолетний теоретический спор завершен.
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