Грег Маффей ответил, может ли Liberty Media продать Формулу 1 после его ухода

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор Liberty Media Грег Маффей, который покинет свой пост в конце 2024 года, не верит, что компания продаст коммерческие права Формулы 1 после его ухода.
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