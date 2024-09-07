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Иран опроверг передачу баллистических ракет России

Иран опроверг передачу баллистических ракет России

Ранее СМИ писали, что такие снаряды уже доставлены российским военным. Миссия Ирана в ООН заявила, что воздерживается от оказания военной помощи любой из сторон конфликтаМиссия Ирана в ООН опровергла появившиеся в СМИ данные о поставках баллистических ракет России.

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