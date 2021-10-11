Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Согласен с автором, что "мы живём в самой прекрасной стране", в которой есть государственная компания гаспром, обеспе...Какой прок для гр...
  • галина
    Уже и так все продали иностранцам. Видимо не все.Мишустин: Россия ...
  • Сергей Ануфриев
    Как откладывать??? если Слесар-сантехник у нас в ФБКУ получает от 15000 до 17300 в месяц, Уважаемый ЭКСПЕРТРоссиянам раскрыл...

Аналитик Русецкий рекомендовал россиянам не покупать доллары и евро

Аналитик Русецкий рекомендовал россиянам не покупать доллары и евро

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пока цены на сырьё растут, стоит инвестировать в российские активы, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий "Рост цен на энергоносители крайне благоприятен для российской экономики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх