Аналитик Русецкий рекомендовал россиянам не покупать доллары и евро

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пока цены на сырьё растут, стоит инвестировать в российские активы, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий "Рост цен на энергоносители крайне благоприятен для российской экономики.
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