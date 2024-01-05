Слуцкий и Даванков стали первыми зарегистрированными кандидатами в президенты

ЦИК зарегистрировал лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатами в президенты<strong>Центризбирком России зарегистрировал лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова от партии "Новые люди" кандидатами в президенты России.
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