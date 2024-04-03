Собянин дал старт конкурсу «Лидеры цифровой трансформации»

Призовой фонд составляет 50 млн руб Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил о приеме заявок на ИТ-конкурс «Лидеры цифровой трансформации» «Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации».
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