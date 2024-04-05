Переработку пластиковых бутылок в России увеличат в 2,6 раза

В России появилась идея увеличить объем переработки пластиковых бутылок вдвое к 2024 году. Компания Ecoplatform планирует достичь этой цели благодаря своим фандоматам, сообщил управляющий партнер Иван Гусаков.
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