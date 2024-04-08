Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ уничтожили бойцов «Азова» у Часова Яра

Военнослужащие Российской Федерации уничтожили крупную группу бойцов, относившихся к спецбригаде «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), в рамках боев, происходивших на окраинах Часова Яра.
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