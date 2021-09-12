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Полковник Василий Масюк: Неужели всё это было со мной

Полковник Василий Масюк: Неужели всё это было со мной

В вооруженной акции против российских пограничников принимало участие 14 групп моджахедов общей численностью от 200 до 250 человек (минометов — 2, безоткатных орудий — 4, установок РС — 5-6, РПГ — до 30, пулеметов — 10-12).

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