Газета Труд

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В США назвали основной признак начала контрнаступления украинской армии

В США назвали основной признак начала контрнаступления украинской армии

Бесспорным признаком начала контрнаступления украинской армии станет скопление переданной Киеву западной бронетехники на передовой, заявил Business Insider сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности (ЦНАБ) Эндрю Мэтрик.

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