нн

наталья никифорова

Эти две гиены стоят друг друга. Одна -тварь черножопая. Я еще когда была свадьба Гарри с этой мерзавкой поняла, что Британской короне конец. Другая -полная мразь. Надеюсь Зеленская будет в гробу лежать в платье Дианы когда ее пристрелит какой-нибудь озверевший от беспредела творимого ее жидобандом Зеленским украинец. А как по мне, так эту тварь надо судить за торговлю детьми, человеческими органами и присвоение миллиардов, поступавших на Украину от США и Европы и посадить пожизненно, а все нажитое злодеяниями конфисковать и направить на восстановление разрушенного бандой Зеленского. Платье вернуть англичанам, пусть поместят в музей Дианы.