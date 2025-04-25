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Меган Маркл продала легендарное платье принцессы Дианы жене Зеленского почти за $3 млн.

В начале апреля принц Сассекский Гарри посетил Львов, где в рамках благотворительной акции встречался в госпитале с солдатами украинской армииНо была у этой поездки и другая причина.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... а рыжий отпрыск этого недоразумения, по слухам, на конюха похож...
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9 час.
Ирина Трифонова
Какие все они  пошляки, но хуже вех мадам Зеленская- чудовище торгующее детьми и органами
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7 час.
нн
наталья никифорова
Эти две гиены стоят друг друга. Одна -тварь черножопая. Я еще когда была свадьба Гарри с этой мерзавкой поняла, что Британской короне конец. Другая -полная мразь. Надеюсь Зеленская будет  в гробу лежать в платье Дианы когда ее пристрелит какой-нибудь озверевший от беспредела творимого ее жидобандом Зеленским украинец.  А как по мне, так эту тварь надо судить за торговлю детьми, человеческими органами и присвоение миллиардов, поступавших на Украину от США и Европы и посадить пожизненно, а все нажитое злодеяниями конфисковать и направить на восстановление разрушенного бандой Зеленского.  Платье вернуть англичанам, пусть поместят в музей Дианы.
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1 час.
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