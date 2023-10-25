«Символ ценностей христианства и ислама»: в Грозном освятили новый храм Росгвардии

В Грозном освятили новый храм Росгвардии. Он носит имя благоверного князя Даниила Московского. Как отметил директор ведомства, храмовый комплекс 46-й отдельной бригады войск национальной гвардии стал символом добрососедства и единения базовых ценностей христианства и ислама.