«Символ ценностей христианства и ислама»: в Грозном освятили новый храм Росгвардии

В Грозном освятили новый храм Росгвардии. Он носит имя благоверного князя Даниила Московского. Как отметил директор ведомства, храмовый комплекс 46-й отдельной бригады войск национальной гвардии стал символом добрососедства и единения базовых ценностей христианства и ислама.
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