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Культуромания

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Завершились съёмки военной драмы «Отец»

Завершились съёмки военной драмы «Отец»

Режиссер Павел Иванов завершил съемки военной драмы «Отец». Об этом сообщает «Чемпионат». Лента расскажет о событиях 1942 года, когда сын опытного сибирского охотника Гавриила без вести пропадает на фронте.

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