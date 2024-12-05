Завершились съёмки военной драмы «Отец»

Режиссер Павел Иванов завершил съемки военной драмы «Отец». Об этом сообщает «Чемпионат». Лента расскажет о событиях 1942 года, когда сын опытного сибирского охотника Гавриила без вести пропадает на фронте.
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