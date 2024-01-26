Йеллен заверяет, что инфляция в США находится под контролем

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране сейчас «находится под хорошим контролем» после исторического всплеска, вызванного пандемией, и что, по ее мнению, многие американцы с этим согласятся, пишет Bloomberg.
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