Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Йеллен заверяет, что инфляция в США находится под контролем

Йеллен заверяет, что инфляция в США находится под контролем

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране сейчас «находится под хорошим контролем» после исторического всплеска, вызванного пандемией, и что, по ее мнению, многие американцы с этим согласятся, пишет Bloomberg.

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