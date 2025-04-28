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Снукерист.ру

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Бресель поблагодарил игрока «Арсенала» за помощь с организацией перелета в Крусибл на частном самолете

Бресель поблагодарил игрока «Арсенала» за помощь с организацией перелета в Крусибл на частном самолете

Бельгиец Лука Бресель прибыл в Крисубл частным авиарейсом и выразил благодарность своему другу за организацию этой поездки, сообщает metrouk Луке Бреселю немного помог его друг — известный футболист Арсенала (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции турнира Лука Бресель, используя свои связи в мире знаменитостей, организовал частный перелет в Крусибл на выходные.

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