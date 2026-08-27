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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Кузнецов: «Повезло, что когда мне было 18-19 лет, я поработал с Белоусовым. Нравилось его правило: если в ресторане собирается больше 8 хоккеистов, он никого не ругает»

Нападающий « Сибири »  Евгений Кузнецов  рассказал, что тренер Валерий Белоусов не ругал хоккеистов за совместные походы в ресторан.

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