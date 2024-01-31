Бизнесмен Дотком: Залужный выиграл у Зеленского, слив информацию о своей отставке

Экс-владелец крупнейшего немецкого файлообменника Megaupload Ким Дотком, написал в собственной соцсети Х о том, что главком ВСУ Валерий Залужный, с помощью рассекреченной информацию о своем увольнении обезоружил президента Украины Владимира Зеленского.
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