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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джастин Гейджи: «У меня до сих пор болят руки после боя с Топурией, не могу ими бить»

Чемпион UFC Джастин Гейджи заявил, что пока восстановился после повреждений, полученных в бою с Илией Топурией 15 июня на турнире в Белом доме.

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