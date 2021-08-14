С общегородской зарядки начался День физкультурника в Уссурийске

Уссурийск сегодня вместе со всей страной отмечает День Физкультурника. Руководитель фракции "Единая Россия" при Думе округа Андрей Подоплелов со своим воспитанником, трёхкратным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Захаровым поддержали городскую акцию "Зарядка с чемпионом", сообщает ИА UssurMedia.