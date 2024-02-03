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Закон и Порядок

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  • Геннадий
    ❗👌❗Здорово сказано!
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Сказ о том, как Джалиль Гатауллин полицейских порезал. Брали живьём

Сказ о том, как Джалиль Гатауллин полицейских порезал. Брали живьём

# Чернильница Довольно интересная и одновременно печальная история произошла в Нижнекамске, где видимо переиграв в ГТА молодой человек пришел на парковку после городского УВД.

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