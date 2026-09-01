МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Территорию возле станции D2 «Волоколамская» благоустроят и озеленят

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-2 «Волоколамская».

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