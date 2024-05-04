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UFC 301: Пантожа против Эрцега, Альдо подерется с Мартинесом

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301. Событие возглавит титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (27-5) и Стивом Эрцегом (12-1).

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