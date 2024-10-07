В Верховном суде Республики прошло предварительное заседание по делу об энергоблокаде

Понедельник, 7 октября. «Крым 24».Все рано или поздно заплатят за свои преступления. А важным шагом для признания вины Украины в нарушении права крымчан на достойную жизнь должно стать решение Верховного суда Республики.
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