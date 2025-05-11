Глава ЦОК АПК назвал рынок Вьетнама перспективным для экспорта зерна

Директор Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) Руслан Хасанов назвал вьетнамский рынок зерна многообещающим направлением для увеличения объемов экспорта российского зерна.
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