Политика как он...
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Политика как она есть

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Макрон: мир в Европу вернется только после умиротворения России

Макрон: мир в Европу вернется только после умиротворения России

Мир может вернуться на европейский континент только после «умиротворения России». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации, трансляция которого велась на сайте Елисейского дворца.

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