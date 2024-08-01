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  • Владимир Черноморский
    Во ?! Им что ещё и зарплату платят, прикольно 😁👍Лукашенко в шутку...
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Медведчук: проект «Зеленский» потопит западных политиков

Медведчук: проект «Зеленский» потопит западных политиков

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что проект «Владимир Зеленский» обернётся проблемой для всех его западных спонсоров.

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