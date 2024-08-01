Медведчук: проект «Зеленский» потопит западных политиков

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что проект «Владимир Зеленский» обернётся проблемой для всех его западных спонсоров.
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