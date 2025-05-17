Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военблогер заявил о сбитом российскими военными украинском МиГ-29 в зоне СВО

Военблогер заявил о сбитом российскими военными украинском МиГ-29 в зоне СВО

Российский военный блогер, известный под псевдонимом «Воевода Вещает», сообщил в своем Telegram-канале о том, что российские военные сбили истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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