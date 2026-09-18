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ТАСС

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В Казань привезли восемь жирафов из Намибии

В Казань привезли восемь жирафов из Намибии

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Восемь жирафов из Намибии были доставлены в Казань грузовым самолетом. Животные размещены в жирафятнике Казанского зооботсада, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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