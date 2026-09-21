«Я чувствовала себя нормально, поэтому диагноз гестационный диабет стал неожиданностью»

История героини, которая узнала о гестационном диабете во время второй беременности фото: MidjourneyМеня зовут Инна, мне 33 года, я беременна вторым ребенком.
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