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«Я чувствовала себя нормально, поэтому диагноз гестационный диабет стал неожиданностью»

«Я чувствовала себя нормально, поэтому диагноз гестационный диабет стал неожиданностью»

История героини, которая узнала о гестационном диабете во время второй беременности фото: MidjourneyМеня зовут Инна, мне 33 года, я беременна вторым ребенком.

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