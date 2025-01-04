Депутат бундестага заявил об отсутствии альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине Берлин обязан будет отправить немецких военных для участия в миротворческой миссии на Украине после окончания российской СВО.
Комментарии
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Eduard
Точно,снова руины и обгорелый Рейхстаг.Снова надпись:"Вася тута был"!
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18 час.
Eduard
Украина не в Европе,так что фашист не зарывайся.
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18 час.
Eduard
Его избиратели живут в "Палате номер 6"?
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18 час.
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