Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Привычка шапкозакидательства сказалась.БЭК против вертол...
  • Константин Самарин
    Лучше-бы он предоставил российским военным детальные снимки территории Украины, со всеми обьектами военного назначени...«Роскосмос» предс...
  • life style
    Супер 👍«Роскосмос» предс...
Депутат бундестага заявил об отсутствии альтернативы размещению немецких

Депутат бундестага заявил об отсутствии альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине Берлин обязан будет отправить немецких военных для участия в миротворческой миссии на Украине после окончания российской СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Точно,снова руины и обгорелый Рейхстаг.Снова надпись:&quot;Вася тута был&quot;!
Ответить
18 час.
Eduard
Украина не в Европе,так что фашист не зарывайся.
Ответить
18 час.
Eduard
Его избиратели живут в &quot;Палате номер 6&quot;?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх