Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке

Что-то давно не было новостей об Оксане Акиньшиной и Даниле Козловском. Видимо, поэтому актёры решили подразнить публику, обновив соцсети в один и тот же день фотографиями из одного и того же места — на фоне указателя воспетого Чуковским Лимпопо.
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