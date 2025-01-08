Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке

Что-то давно не было новостей об Оксане Акиньшиной и Даниле Козловском. Видимо, поэтому актёры решили подразнить публику, обновив соцсети в один и тот же день фотографиями из одного и того же места — на фоне указателя воспетого Чуковским Лимпопо.