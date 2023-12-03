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Диего Симеоне: «На старте сезона шансы «Барсы» и «Реала» на победу в Ла Лиге всегда выше. «Атлетико» сократил отставание»

Диего Симеоне: «На старте сезона шансы «Барсы» и «Реала» на победу в Ла Лиге всегда выше. «Атлетико» сократил отставание»

«Я ожидаю красивой игры против команды с очень хорошими игроками. Ими здорово руководит тренер, у которого очень четкие идеи.

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