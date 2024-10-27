Нефть может рухнуть после атаки Израиля

Ожидается, что цены на нефть упадут на торгах в понедельник, поскольку ответный удар Израиля по Ирану обошел стороной нефтяную и ядерную инфраструктуру Тегерана и не нарушил поставки энергоносителей, считают аналитики.
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