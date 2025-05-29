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Назван основной претендент на покупку российского бизнеса UniCredit

Назван основной претендент на покупку российского бизнеса UniCredit

Реальным бенефициаром покупки ЮниКредит Банка могут стать структуры «Альфа-групп». Основного претендента на приобретение российского бизнеса UniCredit назвал «Коммерсантъ».

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