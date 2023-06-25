Генштаб ВСУ не смог воспользоваться ситуацией с «походом на Москву» Пригожина

Киев не смог воспользоваться ситуацией с конфликтом Минобороны России и ЧВК "Вагнер". Несмотря на все попытки ВСУ нарастить силы на направлениях контрнаступления, российская оборона устояла.
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