Военное обозрение

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Генштаб ВСУ не смог воспользоваться ситуацией с «походом на Москву» Пригожина

Генштаб ВСУ не смог воспользоваться ситуацией с «походом на Москву» Пригожина

Киев не смог воспользоваться ситуацией с конфликтом Минобороны России и ЧВК "Вагнер". Несмотря на все попытки ВСУ нарастить силы на направлениях контрнаступления, российская оборона устояла.

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