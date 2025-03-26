Суды оставили в силе штраф для омской «ТГК-11» - они подтвердили, что компания должна нести ответственность за отсутствие сброса паводковых вод в Осташково.
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Суды оставили в силе штраф для омской «ТГК-11» - они подтвердили, что компания должна нести ответственность за отсутствие сброса паводковых вод в Осташково.