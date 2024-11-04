Жильё нуждающимся? Хоть завтра, и без всякой льготной ипотеки Такой высокой доли недвижимости в собственности граждан, как в России, нет ни в одной стране мира К 2030 году обеспеченность жильем в России составит 33 кв.
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