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Более 12 тысяч иркутян приняли участие в общегородском субботнике

Более 12 тысяч иркутян приняли участие в общегородском субботнике

Более 12 тысяч иркутян приняли участие в общегородском субботнике 22 апреля. Уборка прошла во всех без исключения округах, в первую очередь на территориях, связанных с местами общественного отдыха — парках, скверах, вдоль берегов рек и водоемов.

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