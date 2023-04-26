Более 12 тысяч иркутян приняли участие в общегородском субботнике 22 апреля. Уборка прошла во всех без исключения округах, в первую очередь на территориях, связанных с местами общественного отдыха — парках, скверах, вдоль берегов рек и водоемов.
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