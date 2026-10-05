Уникальный дронобой: на что способен первый в мире охотник за беспилотниками

Некоторое время назад был официально раскрыт состав оборудования и вооружения нового российского лёгкого учебно-боевого самолёта Як-130М.
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