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Семшов о будущем Дзюбы: «Порох в пороховницах у Артема еще есть. «Химки» – идеальный вариант продолжения карьеры»

36-летний нападающий является свободным агентом. Его последним клубом был «Локомотив».  – Все зависит от желания Дзюбы.

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