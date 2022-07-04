Губерниев: если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу информации о том, что голкипер сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов будет проходить военную службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.