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Губерниев: если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали

Губерниев: если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу информации о том, что голкипер сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов будет проходить военную службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.

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