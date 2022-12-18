Гари Линекер: «Если Мбаппе не сделает хет-трик в финале, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022»

Гари Линекер: «Если Мбаппе не сделает хет-трик в финале, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022»

Гари Линекер высказался о противостоянии Лео Месси и Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022. «Если Мбаппе не сделает хет-трик или что-то особенное в финале, то, думаю, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх