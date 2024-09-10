На коне и вертолете. Кто и зачем снял фильм о Белокурихе с Михалковой?

Актриса и создатели картины рассказали, почему согласились продвигать туристический Алтай Однажды гражданка-горожанка Юлия Михалкова решает оставить шумную Москву и поехать в путешествие на спокойный Алтай.
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