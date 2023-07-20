Министр экономики Аргентины, который попутно является кандидатом на пост президента Серхио Масса, дал интервью телеканалу C5N, где сообщил о том, что власти заблокировали заход российского судна со сжиженным природным газом в порт для выгрузки.
C5N: Министр Масса заявил, Аргентина запретила заход в порт кораблю с СПГ из России
Комментарии
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АНДРЕЙ ВИШНИЦКИЙ
Бумеранг им ещё вернётся Аргентине! Каддафи тоже долго дружил с Западом , а в итоге позорно убит своими же "друзьями"!
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11 час.
ОХ
Олег Херсонский
Массу послать на х..., если не поймет- ликвидировать немедленно! Аргентине намекнуть, что ложиться под пидарасов из пиндостана-себе дороже будет
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11 час.
АЛ
Александр Львов
МЫ, им привезли, а они НАС посылают?А,не пошли бы они на х.й,пусть сосут у пиндосов!!!А, ещё в БРИКС хотят.
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10 час.
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