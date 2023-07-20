C5N: Министр Масса заявил, Аргентина запретила заход в порт кораблю с СПГ из России

АНДРЕЙ ВИШНИЦКИЙ Бумеранг им ещё вернётся Аргентине! Каддафи тоже долго дружил с Западом , а в итоге позорно убит своими же "друзьями"!

ОХ Олег Херсонский Массу послать на х..., если не поймет- ликвидировать немедленно! Аргентине намекнуть, что ложиться под пидарасов из пиндостана-себе дороже будет