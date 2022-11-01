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СКА подписал контракт с Никитой Гусевым до 2024 года. Он во 2-й раз подряд вернулся в клуб по ходу сезона

СКА подписал контракт с Никитой Гусевым до 2024 года.  Клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о возвращении 30-летнего нападающего в команду.

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