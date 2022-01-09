Полицейские задержали владельца пансионата в Кузбассе после гибели четырех постояльцев

Пансионат, в котором накануне произошел пожар, был частным. Согласно имеющейся информации, задержанными оказались 32-летний предприниматель и исполняющая обязанности его заместителя 42-летняя женщина, которая официально в заведении не трудоустроена.
Пансионат, в котором накануне произошел пожар, был частным. Согласно имеющейся информации, задержанными оказались 32-летний предприниматель и исполняющая обязанности его заместителя 42-летняя женщина, которая официально в заведении не трудоустроена.
Свежие комментарии