Нью Информ

1 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Как сейчас принято ворюг нежно называть, "олигархи".😂Кедми: протесты в...
  • Сергей Росси
    Амеры молодцы. За копейки свой газ не сливают. Чёткая экономическая политикаПоставки американ...
  • Серж Южанин
    Экономиста Хазин:...

Полицейские задержали владельца пансионата в Кузбассе после гибели четырех постояльцев

Полицейские задержали владельца пансионата в Кузбассе после гибели четырех постояльцев

Пансионат, в котором накануне произошел пожар, был частным. Согласно имеющейся информации, задержанными оказались 32-летний предприниматель и исполняющая обязанности его заместителя 42-летняя женщина, которая официально в заведении не трудоустроена.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх