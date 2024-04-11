В «Пари НН» рассказали, будут ли оспаривать решение КДК о дисквалификации Юрана

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли клуб оспаривать решение КДК дисквалифицировать главного тренера Сергея Юрана на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)