В Думе могут поддержать законопроект о биометрии при сделках с недвижимостью

РИА Новости/Алексей Даничев Госдума в феврале может принять в первом чтении проект закона кабмина страны, по которому биометрию будут использовать для онлайн-регистрации прав собственности на недвижимость.
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