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Штрафы для водителей электросамокатов и других СИМ: введение новых мер ответственности

Штрафы для водителей электросамокатов и других СИМ: введение новых мер ответственности

Штрафы для водителей электросамокатов и других СИМ: введение новых мер ответственности Ольга ВайленкоВ последние годы электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) стали неотъемлемой частью городского пейзажа, предоставляя удобное и экологически чистое средство передвижения.

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